«مارش للتأمين» تفتتح مكتباً معنياً بالصين في دبي

المصدر: دبي ـ رويترز

افتتحت شركة مارش، إحدى كبريات الشركات العالمية في وساطة التأمين واستشارات المخاطر، مكتباً معنياً بالصين في دبي، للاستفادة من تنامي الروابط التجارية بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا.

والشركة التابعة لمارش آند ماكميلان الأميركية هي أحدث شركة دولية تفتح مكتباً في دبي، للاستفادة من الأنشطة في المنطقة من خلال مبادرة الحزام والطريق.

وقال كريستوس أدامانتياديس الرئيس التنفيذي الإقليمي لمارش، إن الشركة تقتنص صفقات مرتبطة بمشروعات البنية التحتية منذ إنشاء مكتبها في دبي في الصيف. وتابع «هناك (فرص) لنمو مطرد، لكنها تبدأ من مستوى منخفض، لدينا بالفعل بعض الجذب. وجدنا مشروعات قليلة في أفريقيا، لكنها ليست مقتصرة على أفريقيا. هناك استثمارات صينية أيضاً في الشرق الأوسط. نركز بشكل رئيسي على الصين والمقاولين الصينيين».