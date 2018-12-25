1.18 تريليون دولار أصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية إلى نحو 1.18 تريليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً بإجمالي أصول بلغت 683 مليار دولار.

وكشف تقرير صدر، أمس، عن معهد صناديق الثروة السيادية، تصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي المرتبة الأولى عالمياً بأصول تريليون و58 مليار دولار، ثم شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بأصول 941.4 مليار دولار.

وجاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع بأصول 592 مليار دولار، فيما حل خامساً محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ بأصول 522.6 مليار دولار. وفي المركز السادس، جاءت مؤسسة النقد العربي السعودية بأصول 515.6 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 10 متقدماً 3 مراكز بأصول 360 مليار دولار، وجاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 13 بأصول 233.8 مليار دولار.

وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 14 متقدمة مركزاً واحداً بعد وصول أصولها إلى 226 مليار دولار، وجاء صندوق الثروة السيادي لسلطنة عمان بأصول 18 مليار دولار، يتبعهما شركة ممتلكات القابضة البحرينية بأصول 10.6 مليارات دولار، ثم صندوق الاستثمار العماني بأصول 6 مليارات دولار.