«أكسفورد إيكونوميكس»: نمو ناتج الإمارات غير النفطي 3.6 % في 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للاستشارات الاقتصادية، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، نمواً بنسبة 3.6 % خلال العام المقبل، بالمقارنة مع 3 % خلال العام الجاري، وفقاً لأحدث بيانات وتوقعات صادرة من الشركة، بشأن أداء اقتصاد الإمارات في 2019.

كما توقعت الشركة أيضاً، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الإمارات خلال 2019، بنسبة 1.3، بالمقارنة مع 0.7 % في 2018، فيما توقعت أن تحقق الدولة نمواً اقتصادياً كلياً بنسبة 2.9 % خلال العام المقبل، بالمقارنة مع 2.3 % خلال العام الجاري.

وقال محمد بارداستاني، محلل اقتصادي أول لمنطقة الشرق الأوسط لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، إن من شأن السياسات المالية التوسعية التي تنتهجها الإمارات، تزايد الاستثمارات قبيل استضافة «دبي إكسبو 2020»، وانتعاش السياحة، والمحفزات التي تَبَنّتهَا الحكومة مؤخراً، وارتفاع التدفقات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات في 2019.