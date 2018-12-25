أول جامعة للابتكار في الإمارات قريباً

المصدر: دبي ـ البيان

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تأسيس أول جامعة للابتكار في الإمارات.

وأضافت المصادر لــ «البيان الاقتصادي» أن المجموعة تسعى حالياً للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لإطلاق كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار المختصة بالأعمال وتقنية المعلومات، وتعد الكلية الجامعية الأولى من نوعها في الإمارات التي تختص في تنمية الإبداع والابتكار. ورفض مكتب مجموعة طلال أبو غزالة في دبي تأكيد الخبر أو نفيه. وذكرت المصادر أنه حال الحصول على الموافقات ستباشر الكلية باستقبال الطلبة الراغبين في التسجيل للدراسة بالكلية للعام الدراسي 2019/ 2020.

وقالت المصادر إن التخصصات تتضمن برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال والتدقيق والمحاسبة والتسويق الإلكتروني، فيما تشمل تخصصات علم الحاسوب الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن الفضائي. وأوضحت أن من شروط القبول نجاح الطالب في مقابلة شخصية تستكشف طموحه نحو الابتكار.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة أبو غزالة تتطلع لإقامة نفس نموذج الجامعة في العراق وفلسطين بعد نجاح التجربة في الأردن.