انطلاق الحملات الترويجية لملتقى الشركات الناشئة في دبي 2019

المصدر: دبي- البيان

أطلق ملتقى الشركات الناشئة في دبي الجولة الأولى من الحملات الترويجية والأنشطة التنافسية لأعماله وفعاليته الهادفة إلى التعرف على أفضل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وترشيحها للمشاركة في النسخة الثالثة من الملتقى.

والتي تقام بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد. وتهدف الشراكة إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرة على مدار 3 أيام بدءاً من 8 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلقت أولى الفعاليات الترويجية للملتقى في المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً، حيث عقدت حاضنة أمنية لريادة الأعمال مجموعة من ورشات العمل وجلسات التوجيه لرواد الأعمال الأردنيين في مقر الحاضنة بالأردن. كما تنافست الشركات الناشئة الكويتية ضمن فعالية الترويج والمنافسات، التي أقيمت في «الخدمات المكعبة»- الشريك المضيف للمسابقة.

وتتنافس الشركات الناشئة في عُمان يومي 2 و3 يناير خلال فعالية يستضيفها مركز ساس لريادة الأعمال، كما ستشهد لبنان يومين من المنافسات في 9 و10 يناير. ويتنافس رواد الأعمال في السعودية في فعالية الترويج والمنافسات التي سيستضيفها الشريك المضيف بالرياض معهد الملك سلمان لريادة الأعمال في جامعة سعود يومي 13و14 يناير .

فيما تقام المنافسات في جدة «كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال» وبمصر يومي 16 و17 يناير. وانطلقت المنافسات أمس في البحرين وتستمر لليوم ويستضيفها الشريك المضيف «مركز البحرين لحاضنة الأعمال».

وستحضر الشركات الناشئة إلى دبي للمشاركة بملتقى الشركات الناشئة في أبريل، ضمن زيارة مغطاة التكاليف لخوض التصفية النهائية مع نخبة من أفضل العقول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال. كما يحصل الفائزون بالمسابقة السنوية للملتقى على جوائز يصل مجموعها إلى 50 ألف دولار مخصصة لدعم مشروعاتهم.

كما ستتاح للمشاركين الخمسة فرصة التواصل مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين وإجراء مقابلات مع وسائل إعلام عالمية.

وانطلاقاً من الزيادة الملموسة في أعداد الشركات المشاركة بالملتقى خلال العام الماضي يسعى ملتقى الشركات الناشئة في دبي لعام 2019 تحت شعار «تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى جمع 500 شركة من الشركات الناشئة والحاضنات والمسرعين والمستثمرين وصانعي السياسات وممثلي الشركات والاستشاريين وخبراء قانون الملكية الفكرية.

بالإضافة إلى المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي الحلول المبتكرة تحت سقف واحد، لتحظى باهتمام 20 ألف زائر ومستثمر يجتمعون لاستكشاف أفضل الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية لإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال حول العالم.

مشاركة واسعة

شهدت النسخة الثانية من الملتقى العام الماضي مشاركة واسعة للشركات الناشئة من دول مختلفة حول العالم، بغرض استقطاب رؤوس الأموال أو التوسع في أسواق جديدة أو إقامة علاقات وإبرام صفقات تجارية واستثمارية.

وتضمنت القائمة سويسرا، المملكة المتحدة، ألمانيا، مصر، الولايات المتحدة، لبنان، الأردن، البحرين، الكويت، عمان، السعودية، تنزانيا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، ناميبيا، قيرغيزستان، الهند، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية وأستراليا إلى جانب الإمارات.







