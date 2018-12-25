«أبوظبي للأعمال» يعمل على تنظيم مزاولة نشاط الخردة والمخلفات في الإمارة

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمقر الدائرة، ورشة عمل تهدف إلى تنظيم أنشطة تجارة الخردة والمخلفات (السكراب) بجميع مناطق إمارة أبوظبي، شارك فيها أكثر من 90 شخصاً من أصحاب محلات السكراب.

وقال محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: إن الورشة تأتي في إطار حرص الدائرة على تطوير وتحسين الخدمات على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال وضع اشتراطات وضوابط على بعض الأنشطة الخدمية، لما من شأنه أن يسهم في إبراز الوجه الحضاري المتميز للإمارة وخاصة في المدن الصناعية.

وأوضح أنه تم خلال الورشة عرض معايير ومتطلبات جديدة لأنشطة تجارة الخردة والمخلفات (السكراب) على ممثلي القطاع الخاص من الشركات العاملة في هذين المجالين لتطبيقها في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

آراء ومقترحات

وأشار إلى أنه تم خلال الورشة الاطلاع على آراء ومقترحات المشاركين من أصحاب محلات «السكراب» فيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات الجديدة، ومدى مساهمتها في تحسين بيئة العمل، وتعزيز مستوى كفاءة وجودة مزاولة الأعمال في منطقة مصفح، بما يخدم أهداف وتطلعات مشروع التصور المستقبلي لمنطقة مصفح.

وأفاد بأن الورشة ركزت على توعية الحضور بأهمية توفير فواتير البيع والشراء، ووجود سجل إلكتروني لتوثيق عمليات البيع والشراء وكاميرات المراقبة.

والتقيد بالمساحة المحددة والتنظيم الجمالي لمكان البيع كالمستودع والأرفف وطاولات العرض والملصقات التوضيحية وغيرها، ووجود مكتب إداري وطرق الدفع «البطاقة الائتمانية»، وتنظيم ساعات العمل اليومية، والشكل الموحّد لمحلات السكراب على غرار مشروع بقالة الذي تم تنظيمه على مستوى الإمارة.

ملاحظات

وأكد محمد المنصوري، حرص الدائرة على الأخذ بملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص المشاركين في الورشة، بما يتماشى مع متطلبات ممارسة نشاط السكراب، مشيراً إلى أن الاشتراطات واللوائح الجديدة لهذا النشاط تهدف إلى حفظ حقوق المستهلكين، وضمان تقديم الخدمة وفق معايير ومواصفات متميزة.