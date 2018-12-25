مجلس غرفة الفجيرة يقر خطة عمل 2019 والموازنة التقديرية

المصدر: الفجيرة- البيان

قال خليفة الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة الفجيرة: إن اجتماع مجلس الإدارة أمس، أقر خطة عمل الغرفة للعام 2019، واعتمد الموازنة التقديرية للعام نفسه.

كما اعتمد ميزانية العام 2018، وأوضح أن خطة العمل تأتى وفقاً لرسالة الغرفة ورؤيتها المستقبلية ومترجمة لأهدافها الرامية لترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار المتاحة فيها وميزات موقعها الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز ومكانتها العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود وتخزين النفط وتكريره.

وأكد أهمية تنظيم المؤتمرات وحضور الفعاليات الدولية والمحلية، بهدف استقطاب الاستثمارات الداعمة لاقتصاد الإمارة والتوجهات الكلية لها وتقديم المبادرات بمجال التنافسية ورعاية مصالح مجتمع الأعمال وتطوير وتبسيط الإجراءات لكل الخدمات المقدمة من الغرفة.