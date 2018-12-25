3.6 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.6 مليارات درهم وكان أبرزها رهون بقيمة 3.3 مليارات درهم من خلال 67 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 143 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 160 مليون درهم و119 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 108 ملايين درهم بمنطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم والثالثة اليفرة 3 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة ومبايعة بقيمة 3 ملايين بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم والثالثة ورسان الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.3 مليارات درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 3.15 مليارات درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم وأهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 3.1 مليارات درهم ورهن بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 75 مليون درهم.