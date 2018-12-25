الشارقة مقر لأول توسع خارجي لمجموعة مخازن الإضاءة السعودية

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت أمس، مجموعة مخازن الإضاءة السعودية، في أول توسع لها خارج السعودية، شركة «مخازن الإضاءة- الإمارات»، التي تعتبر مشروعاً إماراتياً- سعودياً مشتركاً.

وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي القطاعين العام والخاص في الشارقة.

حضر الافتتاح محمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والمهندس مساعد القفاري، مدير عام مجموعة مخازن الإضاءة- السعودية، ومحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة مخازن الإضاءة- الإمارات.

ولدى المجموعة 12 فرعاً في كل أنحاء المملكة، وجاء اختيار الإمارات والشارقة بشكل خاص مقراً لأول فرع خارجي للمجموعة، ليعكس أهمية السوق الإماراتية وميزتها التنافسية وجهة مستقطبة للاستثمارات الخارجية.

وأشار محمد أمين، إلى أن المشروع يواكب المتطلبات التنموية لإمارة الشارقة وخصوصاً في القطاع العقاري والإنشاءات، حيث يبرز الطلب المتنامي على مواد البناء ومنها حلول وتقنيات الإضاءة المتطورة.