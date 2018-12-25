اقتصادية الشارقة تعد اشتراطات جديدة للمطاعم المتنقلة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تعكف حالياً على إعداد الاشتراطات اللازمة لمزاولة أصحاب المطاعم المتنقلة نشاطهم في الشارقة دون اشتراط إصدار الرخص التجارية .

كما كان معمولاً به من قبل. وأكد أن الدائرة تعمل على تنفيذ التوجيهات التي تصب في صالح أصحاب هذه المطاعم وتخفف العبء عنهم، جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس، عبر برنامج البث المباشر بإذاعة الشارقة.

تواصل

وقال إن المبادرة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقلل الاشتراطات السابقة للحصول على الرخصة، مشيراً إلى أن الدائرة تواصلت مع بلدية الشارقة - قسم رقابة الأغذية بهدف العمل على الاشتراطات الخاصة بالأغذية وتحديد الاشتراطات الجديدة.

كما تم التواصل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة للتنسيق بشأن سيارات المطاعم المتنقلة، لافتاً إلى أن أصحاب المطاعم المتحركة الذين لديهم رخص تجارية سابقة سيتم إعفاؤهم من الاشتراطات، كما تم التنسيق مع الجهات المختلفة بالإمارة من أجل تحديد أماكن معينة لممارسة هذه الأنشطة بهدف تنظيمها وتقنينها.

من ناحية أخرى، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أنها نفذت سلسلة من المقارنات المعيارية خلال عام 2018، التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل.

وقال سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تبادل الزيارات جاء في إطار حرصنا على تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير ومنظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كل الجهات للنهوض بمستويات الخدمة للمستثمرين.

وأكدت هنادي المهيري مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء أن الدائرة نفذت 35 زيارة خلال 2018، وعليه تم حصد 71 خبرة مستفادة بما يعادل تحقيق نسبة استفادة تصل إلى 90% من مخرجات المقارنات المعيارية.