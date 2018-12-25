«سفلز» تتوسع في المنطقة وتطلق خدماتها العقارية في مصر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سفلز للاستشارات العقارية مواصلة خطتها التوسعية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر إطلاق خدماتها في مصر. وتم تعيين كاتسبي لانجر-باجيت في منصب رئيس شركة في مصر، لقيادة عمليات إطلاق الشركة في السوق المصرية. وتدخل «سفلز» السوق المصرية بُعيد استحواذها على شركة كلاتونز الشرق الأوسط. وتهدف سفلز إلى تعزيز إمكاناتها الإقليمية بصورة تمكنها من أداء دور محوري في السوق المصرية.

ولدى سفلز شبكة عالمية تضم أكثر من 600 مكتب وشريك، ويعمل أكثر من 30 ألف موظف في فروعها ضمن أكثر من 60 دولة حول العالم. وتغطي الشركة العديد من التخصصات، بما يشمل التقييم واستشارات البناء وإدارة المشاريع والاستشارات البيئية، إلى جانب جهود التخطيط والأبحاث.