مبادرات «إمداد» تحصل على تصنيف خمس نجوم

المصدر: دبي - البيان

توجت شركة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، مؤخراً، بتصنيف خمس نجوم في النسخة الثالثة من جائزة «تقدير» في دبي، وذلك تقديراً لمبادرات الشركة التي تهدف إلى رعاية العمال وتوفير أفضل ظروف العمل لهم.

وقال جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: يعد الحصول على تصنيف فئة الخمس نجوم ضمن جوائز «تقدير» معلماً بارزاً في مسيرتنا، ويشكل برهاناً على جودة استراتيجياتنا التي تتمحور حول الموظفين، إذ لدينا التزام راسخ بمواصلة الارتقاء بظروف العمل لموظفينا وضمان رضاهم بشكل يساعدهم على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية، الأمر الذي سيقود بدوره إلى رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة. ويأتي الحصول على تصنيف فئة الخمس نجوم بعد عملية تقييم دقيقة لممارسات إمداد المتعلقة برعاية الموظفين.