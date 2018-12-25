«إينوك» تحصد جائزة «فكرة العام» في بريطانيا

المصدر: دبي- البيان

حصدت مجموعة «إينوك» جائزة «فكرة العام» المرموقة من جوائز «أفكار المملكة المتحدة»، التي عقدت فعاليات دورتها الثانية والثلاثين في مدينة مانشستر في إنجلترا.

وحظيت المجموعة بالتكريم عن فئة «الخدمات الرقمية والتكنولوجيا» تقديراً للحلول المبتكرة، التي طورتها وطبقتها عبر شبكتها الواسعة من محطات الخدمة.

وتمحورت نسخة هذا العام من جوائز «أفكار المملكة المتحدة» حول مفهوم «قوّة الأفكار»، الذي يركز على الحلول الأكثر ابتكاراً واستدامة في مختلف القطاعات. وتأتي الجائزة عن فئة «فكرة العام» تكريماً لفكرة أسهمت في حققت تحسن ملحوظ عبر استخدام طرق تصنيع أو هندسة أو بناء جديدة أو حل تقني مبتكر، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل الإعلام.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نهدف في "إينوك" إلى ترسيخ مكانتنا مثالاً يقتدى به، ودفع عجلة الابتكار وتطبيق العمليات المستدامة وضمان نمو أعمالنا على مختلف المستويات. وتأتي جائزة "فكرة العام" بمثابة دلالة واضحة على ما بذلناه من جهود حثيثة أسهمت في تقليص بصمتنا الكربونية وأتاحت لنا المساهمة إيجاباً في الحفاظ على سلامة البيئة».

وتلقت نسخة هذا العام من جوائز «أفكار المملكة المتحدة» عدداً كبيراً من الطلبات من الشركات حول العالم، حيث تم اختيار الفائزين بعد تقييم شامل أجرته لجنة متخصصة تضم نخبة من المحكمين.