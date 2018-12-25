«أمريكان إكسبريس» تطلق هويتها التجارية الجديدة في المنطقة

المصدر: دبي-البيان

كشفت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عن الهوية التجارية والحملة التسويقية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعكس الحملة التسويقية حياة الأفراد اليوم .

حيث تعكس الواقع الجديد المتمثل في أن الحياة والعمل مترابطان بشكل متزايد، وتعكس الحملة أيضاً خدمات الدعم التي تقدمها الشركة تحت شعار «الدعم الأقوى: لا تنجز أعمالك بدونها/‏ لا تعش حياتك بدونها». وقال بول ممبيلي، المدير الإقليمي للتسويق من أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: «يعيش أعضاء بطاقاتنا حياة حافلة.

ولا تنتهي أعمالهم بانتهاء ساعات عملهم، بل يفضلون العلاقات المهمة والتجارب الفريدة على الأشياء المادية، لذلك لقد أصبحت»التجربة المميزة«هي المنتج، وقد ساعدت هذه الفكرة في تشكيل رؤيتنا للحملة التسويقية التي تقدم من خلال منتجاتنا وخدماتنا أفضل تجربة للعميل في العالم كل يوم».