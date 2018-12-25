113 ابتكاراً نوعياً طورتها «جمارك دبي»

المصدر: دبي- البيان

بلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها دائرة جمارك دبي إلى 113 ابتكاراً وحصدت 94 جائزة منها 69 جائزة عالمية و25 جائزة محلية.

وتوجت الدائرة إنجازاتها خلال العام 2018 بالحصول على الجائزة الدولية الكبرى للابتكار من المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي، الذي استضافته أبوظبي خلال ديسمبر 2018، حيث وصلت الدائرة إلى الترشيحات النهائية للجائزة وتفوقت على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والدولية المشاركة في الجائزة.

وتسلم درع الجائزة الكبرى من جمارك دبي أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وحسين الفردان مدير مركز الابتكار وفريق العمل المشارك في الجائزة.وحصل الملف المقدم من الدائرة للمشاركة في الجائزة الدولية الكبرى للابتكار على إعجاب جميع المقيمين الدوليين، حيث عرض خالد الزرعوني من مركز الابتكار على المقيمين وشرح لهم قوة البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار.وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي:

«ننطلق من إنجازاتنا المتصاعدة في مجال الإبداع والابتكار للوصول إلى قمم جديدة تعزز سجلنا الحافل بالإنجازات تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل الإبداع والابتكار إلى منهجية عمل متكاملة، وقد بلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة إلى 113 ابتكاراً، وبلغ عدد الجوائز التي فازت بها جمارك دبي في مجال التميز والإبداع والابتكار 94 جائزة منها 69 جائزة عالمية و25 جائزة محلية».

وقال أحمد عبدالسلام كاظم: «بلغ عدد المؤسسات التي زارت الدائرة للاطلاع على بيئة الابتكار لدينا إلى أكثر من 100 مؤسسة محلية وعالمية، ووصل عدد الأفكار المقدمة من الموظفين والعملاء والمجتمع لتطوير أداء الدائرة إلى أكثر من 20 ألف فكرة ، ووصلت نسبة الأفكار المجدية في الأنظمة إلى 52%».

وأضاف: «قمنا بـإطلاق 22 مبادرة للابتكار في العام 2018 تشمل تطوير 16 ابتكاراً جديداً، وقد بلغ عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي في العام الحالي 17 جائزة، وتم تنظيم نحو 30 زيارة ولقاء للتبادل معرفي مع الدوائر والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص». وقال حسين الفردان: «شهد عام 2018 افتتاح واحة الابتكار في الدائرة لاحتضان ودعم المبتكرين.

إضافة إلى تنظيم مونديال الابتكار الأول في جمارك دبي والمشاركة بمعرض الابتكار الجمركي في المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية وفي قمة المعرفة، وغيرها من المشاركات».