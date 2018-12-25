فرص نمو قوية لقطاع الاتصالات في 2019

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد قادة قطاع الاتصالات أن هناك فرصاً وإمكانات نمو قوية في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام المقبل، لا سيما مع الخطط والتوجهات الجديدة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

حيث ستسهم تلك الإنجازات في خلق البيئة الاستثمارية المواتية التي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية والتجارية العالمية، لتدخل من خلالها ومن خلال بقية المنظومة الاقتصادية الإماراتية الجاذبة إلى أسواق جديدة والتوسع في المنطقة.

وحقق قطاع الاتصالات في الإمارات خلال العام الجاري، العديد من الإنجازات الرئيسة في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الدولة لدعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتي أظهرت بوضوح المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة في عالم الاتصالات والتقنيات الحديثة، وأهمية مساهمتها في تطوير قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

ورصدت «البيان الاقتصادي» أبرز 10 إنجازات تمكن قطاع الاتصالات في الدولة من تحقيقها في 2018:

1- استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين:

أكدت الإمارات ريادتها العالمية لقطاع الاتصالات بنجاحها في استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 في دبي، والذي يعتبر أعلى هيئات تقرير السياسة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ITU، لتكون بذلك الإمارات الدولة الوحيدة بتاريخ الاتحاد الدولي التي ترأست أو استضافت أهم الاجتماعات والمؤتمرات التابعة للاتحاد منذ عضويتها في مجلس الاتحاد في 2006.

2 - الفوز بعضوية الاتحاد الدولي للاتصالات:

فازت الإمارات للمرة الرابعة على التوالي بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، لتتوّج بذلك النجاحات التي حققتها الدولة بقطاع الاتصالات على مدار السنوات الماضية، وذلك عن منطقة آسيا وأستراليا.

3 - الإمارات الرابعة عالمياً في الجاهزية الشبكية:

احتلت الدولة المرتبة الرابعة في الجاهزية الشبكية وحافظت على تصدرها في مجال اتصال المنازل بشبكة الألياف الضوئية.

4 - أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل:

واصلت الإمارات تربعها على المركز الأول عالمياً بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.

5 - أبوظبي أكثر مدينة موصولة بشبكة الألياف الضوئية في العالم

أصبحت العاصمة أبوظبي أكثر مدينة موصولة بشبكة الألياف الضوئية في العالم.

6 - الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات:

حققت الإمارات المركز الثاني على مستوى العالم في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.

7- مكانة ريادية في محور استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات:

تبوأت الإمارات مكانة ريادية في «محور استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات» حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) 2018، حيث تقدمت الدولة 18 مركزاً، وذلك من المركز الـ 24 إلى المركز الـ 6 عالمياً.

8 - الأولى في نسبة الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المنتقل:

أظهر تقرير التنافسية العالمي أيضاً وصول الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي الخاص بــ «نسبة الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المنتقل».

9 - الثانية عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك:

تقدمت الدولة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك في تقرير التنافسية 2018.

10 - «اتصالات» تطلق أول شبكة تجارية للجيل الخامس:

نجحت «اتصالات» في إطلاق أول شبكة تجارية لتكنولوجيا الجيل الخامس ذات النطاق العريض في المنطقة، والتي تم نشرها في بعض المواقع داخل دولة.

الثورة التكنولوجية

وأكد الدكتور أحمد بن علي نائب أول الرئيس لاتصالات المجموعة في «اتصالات»، أهمية مساهمة الشركة خلال العام الجاري في تسخير كل إمكاناتها الشبكية والبشرية لخدمة كل القطاعات في الإمارات سواء الحكومية منها أو الخاصة بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة للمستقبل الذكي، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في توظيف أحدث الإمكانات التي أنتجتها الثورة التكنولوجية في قطاع الاتصالات.

وأضاف: «بذلت «اتصالات» في عام 2018 جهوداً استثنائية للمساهمة في إثراء هذا القطاع المحوري سعياً لجلب التقنيات الحديثة والمتطورة إلى داخل الدولة ولا سيما تقنية الجيل الخامس، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بالشركة لريادة طرح الخدمات والتطبيقات الذكية في كل الاتجاهات، ما يعكس القدرة التي تمتلكها «اتصالات» في قيادة المستقبل الرقمي وثورة الجيل الخامس لتمكين المجتمعات.

كما تعد شبكة «اتصالات» اليوم واحدة من أوسع وأسرع الشبكات وأكثرها تقدماً في المنطقة، حيث تجاوزت مستويات التغطية لشبكة الجيل الثالث (3G) 99.98 %، في حين وصلت تغطية الجيل الرابع إلى (4GLTE) 98.98 %. وبلغت نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل (FTTH) 94.3 %، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للدولة يعكس التفوق والريادة التي تشهدها على مختلف الصعد».

وتؤكد فاعلية الجهود التي بذلتها «اتصالات»، ما تم إعلانه مؤخراً أن إكسبو 2020 دبي هي أول مؤسسة تجارية كبرى في المنطقة تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، وذلك بفضل الشراكة الاستراتيجية التي جمعتها مع «اتصالات»، حيث تعمل على تهيئة منطقة إقامة الحدث لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض.

جودة الاتصالات

بدورها كان لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» هذا العام كذلك العديد من المساهمات في تعزيز جودة خدمة الاتصالات في الدولة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في القطاع. وحققت الشركة خلال 2018 إنجازات لافتة على صعيد منصة دبي بالس، التي بدأت مسبقاً بتقديم خدماتها لعدد كبير من الجهات الحكومية.

وبالنسبة لتقنية الجيل الخامس، أعلنت «دو» جاهزيتها التامة لتوفيرها تجارياً طالما تتوفر الأجهزة الداعمة لها في السوق خلال عام 2019.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نعتقد أن هناك فرص وإمكانات نمو كبيرة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام المقبل لا سيما مع الخطط والتوجهات الجديدة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأما بالنسبة لعام 2018، فقد أسهمت التطورات التي شهدتها دولة الإمارات عبر كل قطاعاتها خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز توجه الشركات عبر القطاعين العام والخاص نحو تبني خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وأضاف: «شهد عام 2018 نمواً كبيراً في عدد الشركات التي بادرت نحو دمج التقنيات الحديثة في منظومات عملها وبناها التحتية الرقمية مدفوعة بالرغبة نحو الاستفادة من الإيجابيات التي توفرها تلك التقنيات لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الإنتاجية وكفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية.

ومفهوم التحول الرقمي في دولة الإمارات بات واقعاً ملموساً بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة نحو تأسيس مجتمع متصل شبكياً عبر كل مستوياته لتقديم خدمات فائقة الجودة للسكان».

وتابع: «أسهم التوجه نحو اعتماد الخدمات التكنولوجية المتطوّرة سواء من جانب الأفراد أو الشركات في تعزيز مفهوم الحياة في المدن الذكية».