عرض الامتيازات الحكومية للمشاريع الصغيرة بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ملتقى الامتيازات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشهد الملتقى الذي أقيم بفندق عجمان سراي استعراض الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق منتجات المشاريع الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي وتقديم مختلف أشكال الدعم لرواد الأعمال المواطنين.

وقال علي النعيمي مدير عام الدائرة: جاء الملتقى في إطار دور الدائرة في تقديم الدعم المتواصل لتشجيع الاستثمار المحلي عبر تعزيز بيئة حاضنة لريادة الأعمال، حيث نهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من تحقيق النجاح في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية التي تدعم ريادة الأعمال وترفد أصحاب المشاريع بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، كما تقدم العديد من الامتيازات لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة.

وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: جاء الملتقى بهدف تعزيز العمل على دعم هذه المنشآت الاقتصادية وتقديم الحوافز لها لضمان نجاحها واستمراريتها، كوننا نؤمن أنها باتت المحرك الجديد لتفعيل قطاع العمل بشقيه الحكومي والخاص، كما أن هذه اللقاءات تساهم بشكل كبير في تنمية القدرات على مواجهة تحدي الدخول في السوق.