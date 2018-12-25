أكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال تزود 300 شخص من المنطقة بالمهارات الضرورية للنجاح

المصدر: دبي- البيان

سجّلت أكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال السنة الأكثر نجاحاً في المنطقة حتى تاريخه، حيث درّبت ما يقارب 300 شخص من رواد الأعمال في المنطقة على المهارات الضرورية للنجاح.

وشهدت السنة أيضاً سابقةً لأكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال، حيث شارك روّاد الأعمال ذوو التوجّهات التكنولوجيّة في ورشة عمل وسائل النقل والمواصلات المستقبليّة الأولى التي أقامتها الأكاديمية الشباب في دبي.

ولم تكن هذه الورشة هي الأولى فحسب التي تركّز على أفكار أعمال لديها إمكانيّة تحديد مستقبل وسائل النقل وذات تأثير على طريقة تنقّل الأشخاص ونقل البضائع عبر كلّ أنواع وسائل النقل، بل قدّمت أيضاً لـ 13 رائد أعمال إمكانية تواصل غير مسبوقة مع أبرز المرشدين في القطاع، وروّاد الأعمال العالميين والإقليميين.

والمشاركين في تأسيس الشركات الفعّالة، بما في ذلك مارك أوفندن، رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدّم رجل الأعمال الناشئ عبدالله العلي المشروع الفائز، حيث ابتكر برنامجاً يفهم حركة المرور بشكل أفضل ويتنبأ بها ويساهم في تحسينها، وفاز العلي بخدمات استشاريّة من شركة متخصّصة في استراتيجيات الشركات الناشئة بالولايات المتحدة لمساعدته على تنفيذ فكرته.

وتخطّى عدد رواد الأعمال الذين خضعوا للتدريب في الإمارات 130 شخصاً خلال 2018، وزارت أكاديمية هنري فورد لريادة الأعمال للمرة الأولى أبوظبي ورأس الخيمة في إطار الشراكة المستمرّة بين فورد وكليات التقنيات العليا. وتمّت استضافة ورش عمل «رحلة ريادة الأعمال» في 4 إمارات مختلفة.