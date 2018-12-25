تمديد البرنامج التدريبي «100 مهندس شاب في تروجان»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة تروجان القابضة، العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات تمديد برنامج «100 مهندس شاب في تروجان»، وهي المبادرة المهنية التي أطلقتها الشركة لمنح رواد المستقبل فرصة اكتساب خبرة عملية تمكنهم من اختبار العمل الوظيفي على أرض الواقع ضمن مشاريع الشركة.

وحققت مبادرة برنامج «100 مهندس شاب في تروجان» نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها عام 2016 وجاء تنظيمها بالتعاون مع عدد من الجامعات في الإمارات كجامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الغرير. وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، إلى جانب الإشادة الواسعة من قبل جامعات الدولة والطلبة، قررت اللجنة المنظمة للمبادرة فتح باب البرنامج لـ 100 طالب وطالبة إضافيين من أجل إتاحة الفرصة لهم ليخوضوا تجربة العمل الوظيفي في بعض مواقع العمل ضمن مشاريع شركة تروجان.

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب لتروجان القابضة: نؤمن بأهمية النهوض بدور الشباب في صناعة المستقبل وتمكينهم بالشكل المطلوب واللازم للوصول إلى الأهداف المرجوة التي تصبو إليها «رؤية الإمارات 2021» بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى رعاية الشباب الإماراتي وما يحمله من إمكانات وقدرات عالية .