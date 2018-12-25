مطار الشارقة يستقبل أول رحلة لـ«بيجاسوس»

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل مطار الشارقة الرحلة الأولى لشركة طيران «بيجاسوس» التركية، والقادمة من مطار صبيحة الدولي في إسطنبول.

وتم استقبال الطائرة بمرشات المياه في احتفاء تقليدي برحلتها الأولى إلى مطار الشارقة.

ويأتي اختيار شركة «بيجاسوس» التركية لمطار الشارقة انعكاساً للثقة الكبيرة لشركات الطيران العالمية في مستوى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار لعملائه، والأهمية التي يحظى بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتصل رحلة بيجاسوس يومياً إلى مطار الشارقة الساعة 1:55 صباحاً، وتنطلق من مطار الشارقة الساعة 4:00 فجراً إلى مطار صبيحة.