طلب قياسي على السفر في عطلة نهاية السنة

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بدرجة كبيرة، مع زيادة الطلب خلال موسم عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وتراوحت نسبة الارتفاع بين 20 ـ 40 % على الرحلات القادمة والمغادرة، مقارنة بالأيام العادية، بحسب مصادر عاملة في وكالات السياحة والسفر.

وقالت المصادر إن الارتفاع في أسعار التذاكر، يختلف من وجهة إلى أخرى، حسب حجم الطلب، مشيرين إلى أن العديد من الوجهات، تشهد إشغالاً مرتفعاً، الأمر الذي دفع شركات الطيران إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلبية الطلب الكبير على بعض الوجهات، عبر زيادة عدد رحلاتها، أو استبدال الطائرات بأخرى ذات سعة استيعابية أكبر، بهدف الاستفادة إلى أقصى حد من الطلب المرتفع.

وأكد الدكتور علي أبو منصر مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيجن لإدارة الوجـهات للسياحة، أن هناك طلباً كبيراً على السفر من وإلى دبي، والدولة عموماً، خلال عطلة نهاية السنة الميلادية، الأمر الذي انعكس على الأسعار التي ارتفعت بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

مشيراً إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار تختلف من وجه إلى أخرى، بحسب حجم الطلب، وتصل في المتوسط إلى أكثر من 10 % على بعض الوجهات، ولكنها تتجاوز ذلك على الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً.

وذكر أنه على المستوى الإقليمي، تستحوذ مصر على النسبة الأكبر من حجم الطلب على السفر، بينما عالمياً، هناك طلب مرتفع على لندن وباقي الوجهات الأوروبية، بالإضافة إلى بعض الوجهات الآسيوية.

وأوضح أن توسع الناقلات الوطنية والناقلات العالمية العاملة في المطارات المحلية، يوفر طاقة استيعابية كبيرة، لذلك، فإن شركات الطيران قادرة على استيعاب الطلب مهما كان حجمه.

وقال غسان العريضي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تورز لإدارة الوجهات، إن هناك ارتفاعاً كبيراً في الحجوزات على الرحلات القادمة من أوروبا، خاصة من بريطانيا وألمانيا، خلال عطلة نهاية السنة الميلادية.

وأكد أن جميع المؤشرات، تؤكد الارتفاع الكبير للطلب على السفر إلى دبي خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أن أعداد الزوار خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، ستكون قياسية، مقارنة بالأعوام السابقة. وأوضح أن دبي تعتبر من أبرز الوجهات العالمية للاحتفال برأس السنة، وهي تتنافس في ذلك مع وجهات سياحية عريقة في هذا المجال، مثل نيويورك وسيدني وهونغ كونغ.

وأضاف: إن نجاح دبي في تنظيم أكبر العروض في احتفالات رأس السنة، خلال السنوات الماضية، جعلها محط إقبال السياح الراغبين في قضاء ليلة رأس سنة جديدة تبقى في الذاكرة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن سهولة الوصول للدولة عبر شبكة الطيران والبنية التحتية المتطورة، تلعبان دوراً مهماً في جعل الإمارات محط أنظار العالم للاحتفال برأس السنة.

من جانبه، قال ياسين دياب المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والشحن، إن الحجوزات القادمة إلى الإمارات، تشهد نسب إشغال مرتفعة خلال هذه الفترة، موضحاً أن الأجواء التي تتمتع بها الإمارات، إضافة إلى الخيارات التي يوفرها القطاع السياحي، تجعل الإمارات أكثر قدرة على استقطاب السياح، وتشكل خياراً مثالياً للعائلات من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر الطيران، تشهد ارتفاعاً تدريجياً، مع الاقتراب من رأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع تتراوح في المتوسط بين 30 ـ 40 %، مقارنة مع الأيام العادية.

وجهات

هناك إقبال كبير على السفر من وإلى الدولة، وخاصة من الوجهات الأوروبية، في حين تركز الطلب الأكبر بالنسبة للعائلات الإماراتية، على وجهات تشمل أذربيجان والبوسنة وصربيا، بينما الوجهات العربية تتصدرها مصر. وباتت دبي وجهة رئيسة للعديد من السياح الأوروبيين خلال رأس السنة، خاصة بعد نجاحها في تنظيم احتفالات مميزة خلال السنوات الماضية.