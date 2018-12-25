رأس الخيمة تعزز أسواقها السياحية الأوروبية

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي أول رحلة جوية مباشرة من مدينة فروتسواف البولندية، وذلك في الساعة التاسعة من مساء أول من أمس.

وحملت الرحلة التي سيرتها خطوط «إنتر أير» الجوية المتخصصة بتأجير الطائرات والمملوكة لشركة الجولات السياحية «توي بولندا» 185 مسافراً. وتعتزم الشركة تسيير رحلة أسبوعياً أيام الأحد. يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية، التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للتوسع في الأسواق الأوروبية.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الرحلات الجديدة تسهم بتوفير العديد من خيارات السفر المباشر من بولندا إلى رأس الخيمة، التي تعد إحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن رأس الخيمة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة سياحية جذابة للمسافرين العالميين، الذين شكلوا نسبة 62% من عدد زوارها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وقال: شكل السوق البولندي أحد أكثر الأسواق السياحية نمواً بالنسبة للإمارة في الأعوام القليلة الماضية، لذلك جاء إطلاق هذه الرحلة خطوة استراتيجية في غاية الأهمية، وهي أيضاً تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين الإمارات وبولندا، كما أنها توسع الشبكة الجوية التي تربط مطار رأس الخيمة الدولي بالعالم.

وأفاد سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة بأن المطار يستقبل يومياً رحلات مجدولة وأخرى مؤجرة من عدد من الوجهات العالمية تشمل القاهرة، إسلام آباد، جدة، لاهور، بيشاور، كاليكوت، كاتوفيتسه، بوزنان، وارسو، لوكسمبورغ، براغ، وموسكو إضافة إلى فروتسواف.