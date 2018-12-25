«بايبر ورلد» يسعى لتطبيق معايير التنمية المستدامة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد منظمو معرض عالم الورق «بايبر ورلد 2019» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة.

والتي تدعم رؤية الإمارات 2021 لتطبيق التنمية الخضراء، وأكد فريق العمل في الشركة زيادة الوعي والاهتمام بالمنتجات الخضراء والتحول الملحوظ لاستخدام الورق والقرطاسية والألعاب ومنتجات المكاتب صديقة البيئة. ويحرص المعرض على دعم التنمية المستدامة من خلال قسم «الغرفة الخضراء» بالفعالية التي يقام في مارس 2019 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشهد مشاركة أهم الأسماء في عالم صناعة الورق. ويقدم بايبر ورلد، منتجات القرطاسية ولوازم المكاتب صديقة البيئة، بدءاً من أقلام الرصاص المعاد تدويرها «القابلة للزرع»، إلى فرشاة الرسم «النباتية» كما تسلط الغرفة الخضراء الضوء على القرطاسية والمنتجات الورقية صديقة البيئة.