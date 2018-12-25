«الإمارات الإسلامي» يقدّم سيارتي «تيسلا» لفائزين ضمن حساب «كنوز»

المصدر: دبي- البيان

قدّم «الإمارات الإسلامي» مؤخراً مفاتيح سيارتين من طراز «تيسلا» لاثنين من الفائزين بالسحوبات الشهرية على الجائزة الكبرى لحساب التوفير «كنوز».

وفاز المواطن سالم الكعبي بسيارة «تيسلا» عن سحوبات سبتمبر، في حين حظي محمد غوشيه الذي يحمل الجنسية الكندية بسيارة «تيسلا» بسحوبات نوفمبر. وتسلّم الفائزان مفاتيح سيارتيهما خلال حدثٍ أقيم بمعرض سيارات «تيسلا» بدبي.

وعبّر سالم الكعبي عن سعادته بهذا الفوز، مشيرا إلى أن «الإمارات الإسلامي» يقدم من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة حقاً.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بـ«الإمارات الإسلامي»: نضع نصب أعيننا دائماً حث الجميع على الادخار لتأمين مستقبلهم واستقرار عائلاتهم.