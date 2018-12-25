«بلومبيرغ»: أهداف طموحة لدبي بشأن المركبات الكهربائية تقرير

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن دبي لديها أهداف طموحة تسعى إلى تحقيقها في ما يتعلق بنشر استخدام السيارات الكهربائية بين سكانها.

حيث تهدف لأن تكون 10% من إجمالي السيارات التي تسير في شوارعها سيارات كهربائية بحلول عام 2030. ونشرت «بلومبيرغ» أمس تقريراً خاصاً عن السيارات الكهربائية في دبي.

وأفادت فيه بأنه ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز السكان على استخدام السيارات الكهربائية. وأفاد التقرير بأن 41 دولاراً فقط تكفي في الإمارات لتعبئة سيارة بــ16 جالوناً من البنزين، بينما تصل تكلفة نفس الكمية من البنزين إلى 50 دولاراً في الولايات المتحدة و125 دولاراً في النرويج، والتي تشهد أسرع انتشار لاستخدام السيارات الكهربائية على مستوى العالم.