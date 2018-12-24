بيع 85% من وحدات المرحلة الأولى في «ذا هارت أوف يوروب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «كليندينست» أكبر مجموعة أوروبية للتطوير العقاري في الإمارات وصاحبة مشروع «ذا هارت أوف يوروب» أمس، نجاحها في بيع 85 % من وحدات المنازل المخطط إنجازها في إطار المرحلة الأولى من المشروع والبالغ قيمته حالياً 1.5 مليار درهم؛ حيث عملت المجموعة على عقارات في جزيرة السويد، وجزيرة ألمانيا، و78 من الفلل العائمة على جزيرة سانت بطرسبرغ المصممة خصيصاً لقضاء شهر العسل، وكانت تسليم المرحلة الأولى بدأ عام 2018 وسيكتمل حسب المخطط في 2019، نظراً لما يلاقيه من إقبال إيجابي من المستثمرين، الذين يتركز معظمهم في الإمارات (40%) ودول التعاون (30%).

أعمال

وأنجرت مجموعة كليندينست مركزاً للنقل من وإلى البر الرئيس لمدينة دبي، فضلاً عن مرسى يستقبل السفن الصغيرة والقوارب التي تحمل المواد الإنشائية. ويقيم على الجزر الست اليوم أكثر من 1700 عامل، وهي زيادة بنسبة 60% قياساً بما كان الحال عليه في بداية العام، علماً بأن عدد العمال سيزداد أكثر بالتوازي مع الأعمال الإنشائية الجديدة التي ستنطلق في 2019 لتعزز سرعة تسليم الوحدات. وسيرحب المشروع بالمالكين في 2019، ليبدأ باستقبال السياح في وقت لاحق من العام ذاته.