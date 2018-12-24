مهرجان «بر وبحر» برأس الخيمة يستقطب 35 ألف زائر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقطب مهرجان «بر وبحر» في جزيرة المرجان برأس الخيمة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أكثر من 35 ألف زائر منذ انطلاقته في 18 ديسمبر الجاري ويختتم فعالياته اليوم، وشهد المهرجان مشاركة 450 دراجاً في مسيرة للدراجات النارية امتدت من منطقة الجزيرة الحمراء حتى موقع المهرجان، إضافة إلى مشاركة 15 فريقاً يضمون 600 جداف في بطولة تجديف «قوارب التنين» بهدف التعريف بإمكانات الإمارة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة والمشرف العام على مهرجان «بر وبحر»، أن النجاح الذي حققه المهرجان يتضح من خلال الأعداد الكبيرة التي بلغت نحو 35 ألف زائر منذ انطلاق فعاليات المهرجان، مشيداً بجهود رجال الأمن والمرور وتنظيمهم الأكثر من رائع للفعالية، لافتاً إلى أن المهرجانات التي تنظم بالإمارة وتستقطب الآلاف من المقيمين والزائرين من داخل وخارج الدولة، أسهمت بدور كبير في النمو الاقتصادي للإمارة، وهو ما تحرص الغرفة دوماً على إبرازه لدعم كل قطاعات الاقتصاد في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه النجاحات جاء نتيجة توجيهات ودعم محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه شركاؤنا الاستراتيجيون بالإمارة، مشيراً إلى أن رأس الخيمة ماضية في نجاحاتها وإنجازاتها، خاصةً أن الإمارة تمتلك الإمكانات الاقتصادية والطبيعية والبشرية الهائلة التي تؤهلها لأن تكون علامة اقتصادية فارقة في المنطقة يشار إليها بالبنان.

وأكد السبب أن مشاركة 450 دراجاً في مسيرة الدراجات النارية التي امتدت من منطقة الجزيرة الحمراء حتى موقع المهرجان، أسهمت بتسليط الضوء على المواقع السياحية والصناعية في تلك المنطقة الحيوية، التي تضم جزيرة المرجان السياحية وتحتضن أهم العلامات الفندقية العالمية، على واجهتها البحرية بطول 23 كيلومتراً وميناء العرب والمناطق الحرة في الجزيرة الحمراء.

فعاليات بحرية

وأوضح عارف الهرنكي، المدير التنفيذي لنادي رأس الخيمة للرياضات البحرية، الجهة المنظمة لبطولة تجديف «قوارب التنين»، أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات المتاحة في إمارة رأس الخيمة والتنوع في الاستثمار وخاصة القطاع الرياضي، لافتاً إلى أن البطولة شهدت منافسة 15 فريقاً من كل أنحاء الدولة، إضافة إلى مشاركة متميزة من دولة البحرين وسلطنة عمان الشقيقتين تضم أكثر من 600 جداف، حيث شهدت البطولة 36 انطلاقة بمسافة 500 متر لكل انطلاقة على مدى يومين متتاليين، توج فيها ثلاثة فرق حققوا المراكز الأول والثاني والثالث.

وتقدم الهرنكي بالشكر والتقدير لمركز رأس الخيمة للمعارض، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، على دعمهم المستمر للنشاط الرياضي في الإمارة، بما يسهم في وصول النشاط إلى المستويات المنشودة للمنافسة على المستوى الدولي.