«إمباور» تنشئ محطة متطورة في «برشا هايتس»

المصدر: دبي- البيان

قامت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بإرساء عقد لبدء بعملية إنشاء محطة تبريد مناطق دائمة في منطقة برشا هايتس، بقيمة 169 مليون درهم، وبطاقة إجمالية تصل إلى 31.25 ألف طن تبريد، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة للارتقاء بصناعة تبريد المناطق ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات تبريد المناطق الخاصة بها.

ويهدف هذا المشروع إلى استبدال ثلاث محطات شبه دائمة في منطقة برشا هايتس بمحطة تبريد دائمة توفر طاقة إجمالية تبلغ 31.25 ألف طن تبريد، وستستخدم المحطة خزان تخزين الطاقة الحرارية (TES) ومياه الصرف المعالجة (TSE) في عملياتها، وسيتم تصميم المحطة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، وبما يتناسب مع المظهر العام للمنطقة والشكل الخارجي للمباني. ومن المتوقع أن يحصل هذا المشروع على شهادة التصنيف الذهبي الخاص بالمباني الخضراء، وفق مقياس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

وبموجب العقد الذي أبرمته «إمباور»، سوف تستغرق فترة بناء هذه المحطة 56 أسبوعاً، حيث سيتم تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ومن المتوقع دخول هذه المحطة حيز التشغيل في شهر ديسمبر 2019.

الارتقاء بالخدمة

وأكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تعزيز سعادة المتعاملين بمنطقة برشا هايتس حيث إنه يرتقي بالخدمات المقدمة لهم، ويضمن استمرارية وموثوقية هذه الخدمات، كما أنه يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمحطات الشبه الدائمة بهذه المنطقة، التي تتسم بالتطور والتوسع الدائم، من خلال استبدالها بمحطة دائمة تراعي المتطلبات التنموية لهذه المنطقة، وتحرص على تلبية احتياجات المتعاملين على مدار الساعة، وهو الأمر الذي من شأنه أيضاً تشجيع أصحاب المشاريع العمرانية والمقاولين لتطوير مشاريعهم وفق آلية تبريد المناطق، والاستفادة من الخدمات التي توفرها «إمباور»، التي تعتبر رائدة عالمياً في هذا المجال.

وأوضح بن شعفار أن «إمباور» تركز في استراتيجياتها تطوير المناطق من خلال زيادة عدد محطات تبريد المناطق البالغ عددها حالياً 75 محطة، وتطوير المحطات القائمة من خلال توظيف التقنيات التي ابتكرتها «إمباور»، مثل تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية ومياه الصرف المعالجة الحاصلتين على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة، التي سيجري العمل بهما في المحطة الدائمة ببرشا هايتس، وذلك للمساهمة في دعم الجهود، التي تبدل لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، بما ينسجم مع خطة دبي 2021 بأن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، ذات عناصر بيئية نظيفة، وصحية، ومستدامة.

مناطق

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» إلى أكثر من 1,34 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.