719 مليون درهم مبيعات «جلفار» خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن تسجيل مبيعات بقيمة 719 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، فيما بلغ حجم الخسائر الصافية 29 مليون درهم، بعد التعليق المؤقت لصادرات «جلفار» إلى سوق المملكة العربية السعودية.

وأكد جيروم كارل، المدير العام لشركة «جلفار»، أن إدارة الشركة تسعى حثيثاً لتجاوز التعليق المؤقت لصادرات «جلفار» إلى أسواق المملكة العربية السعودية، من خلال التعاون مع السلطات الصحية لتطبيق توصياتها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، كما وجهت الدعوة لفريق صحي من المملكة العربية السعودية لزيارة الشركة والوقوف على تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة التصنيع الدوائي في «جلفار».

وأشار إلى أن الربع الثالث من العام الجاري اتسم بالتحديات، لكن رغم هبوط عائداتنا وأرباحنا نتيجة بعض التحديات مثل ما حدث في السوق السعودي، إلا أننا عملنا بجد على تطوير وإطلاق منتجات وبناء تحالفات جديدة، ما سيكون له أثر إيجابي على أدائنا على المدى البعيد.

وأضاف: شهدنا أيضا نمواً واضحاً في مجالات مهمة لعملنا وخاصة في مرض السكر وأمراض القلب، فيما حققت شركات «جلفار» في منطقة الخليج العربي ومصر نجاحات واضحة على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن «جلفار» أعلنت خلال الفترة السابقة عن خطتها المستقبلية لدخول سوق أمراض الأورام من خلال اتفاقية شراكة مع بيوكاد، الشركة الروسية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأكد كارل أن «جلفار» تركز على الاستثمار في مجالات نمو رئيسة في قطاع الرعاية المتخصصة، وبناءً عليه فقد وقعت اتفاقيات شراكة جديدة لإطلاق منتجات ثورية في مختلف المجالات العلاجية.