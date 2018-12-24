كلية دبي للسياحة تطلق برنامجاً تدريبياً للخدمة الشاملة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة إطلاق برنامج تدريبي جديد للخدمة الشاملة، يهدف إلى تزويد العاملين في قطاع السياحة ممن يتعاملون مباشرة مع الزوّار بالمهارات والأساليب الضرورية لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم.

وبرنامج الخدمة الشاملة هو برنامج إلكتروني تم تطويره كمرحلة ثانية لبرنامج «نهج دبي» الذي أطلقته كلية دبي للسياحة عام 2017، بهدف تطوير العاملين في قطاع السياحة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الزوّار. وفي إطار رؤية دبي الرامية لأن تكون مدينة متاحة للجميع، فإنّ برامج التدريب الافتراضي تركّز على دور التعاطف وأهمية تقديم أعلى مستوى من الخدمات لكل الزوّار بما يعكس شمولية المجتمع.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «جاء إطلاق برنامج «نهج دبي» كمبادرة تدريبية ذات هدف واضح يرمي إلى توفير تدريب احترافي لموظّفي الصفوف الأمامية في قطاع السياحة حتى يتمكّنوا من تقديم خدمات للزوّار على أعلى مستوى، وذلك بما يتوافق مع جهودنا المستمرة لتوفير تجربة سياحية راقية، مع الحرص على تقديم الخدمة المميّزة لجميع الزوّار بلا استثناء. ويركّز برنامج الخدمة الشاملة على التنوّع والاندماج، بما يضمن تقديم أعلى مستوى لخدمة العملاء لجميع فئات الزوّار، وفي الأماكن التي يتم فيها التعامل مباشرة بين الموظّف والزائر. ويسلّط البرنامج الضوء على أهمية التعامل الاحترافي مع أصحاب الهمم، وفهم إعاقاتهم بشكل أفضل لتصبح تلقائية. وهذا البرنامج يرتقي بمستوى الضيافة في دبي عبر التركيز على تحقيق رضا المتعاملين كافة».

ويتوفّر برنامج الخدمة الشاملة على المنصّة التدريبية لبرنامج «نهج دبي» dubaiway.ae/‏.

مهارات

يعمل برنامج الخدمة الشاملة من خلال تقديم مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو، والقصص الواقعية، والأنشطة، والتقييمات لتزويد المتدرّبين بالمهارات التي يحتاجون إليها للتعامل مع الزوّار مهما اختلفت احتياجاتهم، كما سيصبح بإمكان المشاركين التمييز بين حالات العجز والإعاقة، مع القدرة على تحديد نوعيتها واستيعاب التحدّيات المرتبطة بكل حالة، إضافة إلى إكسابهم مهارات التعامل مع أصحاب الهمم وفق أعلى معايير خدمة المتعاملين.