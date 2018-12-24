«بن غاطي القابضة» توقع مذكرة تفاهم مع «جامعة روتشستر للتكنولوجيا»

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «بن غاطي القابضة» مذكرة تفاهم مع «جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي». وستمكن «بن غاطي القابضة» طلاب الجامعة من الاستفادة من فرص التدريب في أقسامها المختلفة، كما ستقدم الشركة لطلاب الجامعة وخريجيها وموظفيها خصومات على منتجاتها في العديد من المقاهي والمطاعم التابعة لها، بالإضافة إلى مباني الشركة السكنية.

وافقت «جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي» من جانبها على أن تصبح «بن غاطي القابضة» شريكها في تزويد الطعام والمشروبات، بالإضافة إلى توفير الشركة فرص أعمال وشراكات وتعاون بين الجامعة والشركة.

وقع مذكرة التفاهم محمد بن غاطي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي القابضة»، والدكتور يوسف العساف، رئيس «جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي» أمس بمقر الجامعة.