نصف مليون زائر لفعاليات «دبي التجاري» الترفيهية 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أنه حقق عاماً متميزاً على صعيد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية، التي احتضنها خلال م 2018، حيث استقبل المركز ما يزيد على 500 ألف زائر للحفلات والعروض الترفيهية المختلفة، التي تجاوز عددها 29 فعالية خلال هذه الفترة، ما يشكّل زيادة نسبتها نحو 7% في عدد الزائرين مقارنة بـ 2017. وتنوّعت الفعاليات بين حفلات موسيقية وعروض مسرحية إلى معارض استهلاكية وأحداث رياضية، وهو ما يدعم مكانة مركز دبي التجاري العالمي، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والترفيه.

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس لإدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي: أصبحت أجندة الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية لمركز دبي التجاري العالمي مكوّناً مهماً في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لدينا، في الوقت الذي يواصل هذا القطاع دوره في استقطاب آلاف الزائرين من عشّاق الفعاليات المثيرة والعروض الفنية والرياضية من جميع الجنسيات. وتشكل هذه الأعداد الغفيرة من الزائرين الذين استضافهم المركز في 2018 شهادة على المكانة القوية التي يحظى بها هذا القطاع. وإذ تمضي دبي بخطى متسارعة وجهود حثيثة نحو تعزيز مكانتها وجهة ترفيهية وسياحية عالمية، فإننا نتطلع إلى المساهمة بدورنا في تعزيز الإمكانات الترفيهية متعددة الثقافات، والتي تتضمن استضافة مجموعة متميزة من الفعاليات والعروض العالمية والمهرجانات التي تلبي أذواق كل أفراد الأسرة.

وخلال عام 2018، احتضن مركز دبي التجاري العالمي «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة»، الذي شارك فيه أكثر من 420 جهة عارضة، واستقطب 45,96 ألف زائر.

واستمتع زوّار المركز بعرض «جواز السفر إلى المغامرة» ضمن عروض«ديزني على الجليد» التي شهدها 20 ألف زائر من الصغار والشباب من عشّاق هذه المغامرات الشيّقة.

وعاد عرض «سيرك دو سولي» المستوحى من فيلم جيمس كاميرون الشهير «أفاتار» بعنوان «توروك- الرحلة الأولى». واستمتع بالعرض جمهور غفير من 10,5 آلاف شخص.

وتحوّل المركز في 2018 إلى أكبر صالة داخلية للرياضية في المنطقة من خلال فعالية «عالم دبي للرياضة»، التي استقطبت 266.72 ألفاً من عشّاق ممارسة الرياضات المختلفة والمتفرجين. كما احتضن مركز دبي التجاري النسخة الثالثة لـ«معرض دبي لكمال الأجسام» والتي حضرها نحو 10 آلاف شخص من عشّاق رياضات اللياقة البدنية.

وقدّم الممثل العالمي ديف تشابل عرضاً كوميدياً ارتجالياً في مركز دبي التجاري العالمي شهده ما يصل إلى ثمانية آلاف شخص، والذي جاء تتويجاً لمجموعة من العروض والحفلات الفنية التي احتضنها المركز خلال عام 2018، ومنها «عيد جشن» لعاطف إسلام، إضافة إلى عدد من الفنانين مثل نوروز وسونيدي شوهان وكومار سانو، وإياد الريماوي، وحفل«الحب والسلام» لفرقة «أوركسترا شرق». كما شملت الفعاليات باقة من العروض المسرحية والفعاليات الخاصة الإماراتية، التي استقطبت جمهوراً من ثقافات عدة، فقد احتضن المركز الحفل الغنائي المباشر للمنشد الباكستاني راحات فاتح علي خان التي استمتع بها 3200 شخص وحفل شيريا غوشال، نجمة بوليوود، للمرة الأولى في الإمارات والتي أمتعت جمهورها من خلال عرض غنائي أقيم في «قاعة الشيخ راشد» وحضره 1700 شخص.

عالم مدهش

احتضن مركز دبي التجاري الدورة الـ 19 لفعاليات «عالم مدهش»، أضخم وجهة للترفيه والتعليم للأسرة والطفل تُعقد داخل قاعات في دبي، وجرت أنشطته على امتداد 8 قاعات بالمركز، خلال أشهر الصيف، كما شهد المركز دبي الدورة الـ 22 لمعرض «واحة السجاد» التي استقطبت 24 ألف تاجر وزائر من مختلف أنحاء العالم.