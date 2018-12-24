«الاتحاد» تشغل طائرة بوينغ 787 دريملاينر لخدمة هونغ كونغ

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم الاتحاد للطيران، اعتباراً من 31 مارس 2019، تسيير طائرة طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لخدمة رحلاتها من أبوظبي إلى هونغ كونغ لتحل محل طائرتها طراز إيرباص A330-200 المستخدمة حالياً.

وستتم خدمة هذه الوجهة الجديدة عبر طائرة 787-9 دريملاينر المرتبة وفق نظام الدرجتين، درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية من الجيل التالي، وتضم 299 مقعداً من بينها 28 استوديو في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية، ما يعني زيادة 6 مقاعد في درجة رجال الأعمال و31 مقعداً في الدرجة السياحية على المسارين، وزيادة 4 أطنان على حجم الشحن المنقول في بدن الطائرة.

وستنطلق الرحلة رقم 834 يومياً من أبوظبي الساعة 22:05 لتصل هونغ كونغ الساعة 10:05 صباحاً، فيما تنطلق من هونغ كونغ الساعة 19:05 لتصل أبوظبي الساعة 23:25.