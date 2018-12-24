2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.3 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال 41 إجراء. وتم تسجيل 96 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 30 مليون درهم، و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 70 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4.2 ملايين درهم بمنطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين بمنطقة الراشدية.

وتصدرت اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بمبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.2 مليار درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 2.17 مليار درهم، و21 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليون درهم ورهن بمنطقة الخبيصي بقيمة 383 مليون درهم.