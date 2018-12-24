سهيل المزروعي: أوبك جاهزة لاجتماع استثنائي

المصدر: الكويت - رويترز

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إنه إذا لم تكفِ تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً، سيعقد المنتجون في «أوبك» وخارجها اجتماعاً استثنائياً وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في السوق.

وذكر خلال مؤتمر صحفي في (أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق.

وأضاف أن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين. وأكد أن المنتجين يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول 2019 إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.

وأشار إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري. ومن جانبه قال محافظ السعودية في (أوبك) إن فائض المعروض في السوق انخفض إلى 37 مليون برميل فقط في نوفمبر، من 340 مليون برميل في يناير 2017.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم في أبريل.