أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات تواصل التراجع

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

واصلت أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» أمس تراجعها في اليوم الثالث لتطبيق قرار المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، ووفقا لآخر تحديث للمصرف فقد تراجعت الفائدة طويلة الأجل من 3.6465% ليوم الخميس الماضي أول أيام التطبيق إلى 3.57335% ليوم أمس، كما تراجعت أسعار الفائدة متوسطة الأجل لمدة ستة أشهر من 3.1343% إلى 3.08233%، وأسعار الفائدة لمدة 3 أشهر من 2.88500% إلى 2.86625% وأسعار الفائدة لمدة شهر من 2.57000% إلى 2.546250%، بينما ارتفعت أسعار الفائدة لليلة واحدة من 2.02917% إلى 2.06331%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأسبوع من 2.27083% إلى 2.32875%.

وتوقع مصرفيون أن تستمر أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل في التراجع، بينما تتذبذب أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الارتفاع والانخفاض، كما حدث مع عدد المرات الثلاث التي رفع فيها المصرف المركزي أسعار الفائدة إثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار خلال العام الجاري.