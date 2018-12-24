«تصفية الشتاء» تشهد إقبالاً كبيراً في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

يشهد موسم تنزيلات «تصفية الشتاء»، الذي يتواصل في مركز إكسبو الشارقة على مدار 11 يوماً، حتى 29 من ديسمبر الجاري، إقبالاً كبيراً، وسط أجواء مُسلية للكبار والصغار، وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد.

ويتيح معرض «تصفية الشتاء» لزواره، حسومات كبرى تصل حتى 70 %، على تشكيلة واسعة من المنتجات، وعلى نخبة من أشهر العلامات التجارية الرائدة، تحت مظلة واحدة، مثل «بيبي شوب» و«جراند ستور» و«حول الإمارات» و«سكيتشرز» و«ناين ويست» و«الدو» وغيرهم الكثير، ما يتيح للمتسوقين اكتشاف أفضل الأسعار والسلع من آلاف المعروضات، والتي تتناسب مع قرب العام الميلادي الجديد 2019.

وقال سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في مركز إكسبو الشارقة، إن المعرض يوفر منصة تجمع أهم العلامات التجارية، وكافة المنتجات والسلع التي يحتاجها المتسوقون لهذا الموسم الهام، الذي يتزامن مع العطل المدرسية، واقتراب رأس السنة الجديدة، وذلك بأسعار تنافسية، تدعم تجارة التجزئة في السوق المحلي، وتحقق مصلحة المستهلك في الوقت نفسه.

تفاؤل

وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بحركة التسوق والإقبال على المنتجات، بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع، مُستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة، ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها العارضون على نخبة من أشهر العلامات التجارية. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً، حتى 29 ديسمبر 2018. ويبلغ رسم الدخول 5 دراهم.

مبيعات

ووفقاً لأحدث الدراسات، من المتوقع أن تزيد مبيعات التجزئة في الإمارات والكويت وعمان والسعودية، بأكثر من 24 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توقع أن تقود الإمارات هذا الاتجاه، بمعدل نمو تقديري يبلغ 16 %.