100 ألف عضو بمعهد المحاسبين الإداريين

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن معهد المحاسبين الإداريين عن نتائج السنة المالية 2018 التي شهدت تحقيق نمو مستدام. ومن أهم إنجازات السنة المالية الوصول إلى 100 ألف عضو للمرة الأولى في تاريخ المعهد وتحقيق نمو مستدام وقال جيف تومسون جيف تومسون الرئيس والمدير التنفيذي: تمر مهنتنا اليوم بمرحلة تحول كبيرة، إذ إن الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ليست مجرد صيحات عابرة. ويجب على جميع الشركات أن تهتم بالتكنولوجيا، وهذا يحتاج دعماً من المجتمع.

وأضاف تومسون: إننا في معهد المحاسبين الإداريين كلنا على ثقة كبيرة بأن النمو سيستمر بالمضي قدماً مع تجديد معهد المحاسبين الإداريين لالتزامه في إعداد أعضائه لتلبية المتطلبات المتغيرة لهذه المهنة، خاصة في اغتنام الفرص المتاحة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الحديثة.