«أويو» تستضيف 100 ألف نزيل في الإمارات منذ أبريل

المصدر: دبي- البيان

استضافت «أويو للفنادق والمنازل»، أكبر مجموعات التأجير والامتياز التجاري للفنادق والمنازل والمساحات السكنية في جنوب آسيا وأسرعها نمواً في العالم ما يزيد على 100 ألف نزيل من 78 دولة ضمن 14 فندقاً و20 منزلاً في الإمارات منذ انطلاق أعمالها في أبريل الفائت.

ومن خلال نموذجها للإيجار مع التحكم الكامل بالأصول، تدير «أويو» حالياً 1300 غرفة فندقية ضمن هذه العقارات الموزعة في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 12 ألف غرفة بحلول عام 2020.

وقال مانو ميدا، المدير الإقليمي لمجموعة «أويو للفنادق والمنازل» في الإمارات: «نطاق حضورنا ليشمل اليوم أكثر من 78 دولة حول العالم، ونتطلع إلى تعزيز هذا الحضور بحلول موعد إكسبو 2020 الذي سيرتفع مستوى الطلب على الغرف الفندقية خلال فترة استضافته. ونحن واثقون بأن عملنا سيحقق أثراً إيجابياً كبيراً خلال الأشهر المقبلة مع انضمام 190 دولة للمشاركة في هذا الحدث».

وتسعى «أويو» إلى زيادة حصتها السوقية من خلال نموذج أعمالها Manchise الذي يجمع بين عقود الإدارة واتفاقات الامتياز التجاري، وتهدف المجموعة من خلاله إلى توسيع نطاق حضورها عبر سوق الفنادق من فئات النجمتين والثلاث والأربع نجوم في الإمارات. وأضاف: «نشهد اهتماماً متزايداً من شبه القارة الهندية، ودول مجلس التعاون الخليجي لقربها من الإمارات.

كما نلمس إقبالاً متنامياً من الدول الأفريقية والأوروبية بفعل ازدهار العلاقات التجارية مع تلك الدول. ومن الأسباب الرئيسية لهذا النمو أيضاً هو نشاط البلاد في قطاعات السياحة والمؤتمرات والمعارض، والتي تستقطب إليها السياح من جميع أنحاء العالم».