«روّاد» تنظم ورشة لتأهيل المشاركين في مبادرة نجوم الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، ورشة تعريفية، أول من أمس، في قصر الثقافة في الشارقة، وذلك لتأهيل المشاركين وتوجيههم لكيفية المشاركة في مبادرة نجوم الأعمال في نسختها الجديدة.

وتهدف الورشة إلى تعريف الطلبة بعالم التجارة وخوض تجربة الاستثمار المالي في مشروع بسيط، في واجهة المجاز المائية بالإمارة، حيث تتنوع المشاريع والأفكار التي سيقدمها الطلبة للمشاركة في المبادرة.

وتنطلق مبادرة نجوم الأعمال هذا العام، الخميس، بهدف توجيه طلبة المدارس والجامعات بتنمية قدراتهم الاستثمارية ومهاراتهم الابتكارية في قطاع ريادة الأعمال، من خلال إتاحة الفرصة لممارسة تجربتهم الاستثمارية وتمويلها، وتستمر المبادرة 14 يوماً حتى 9 يناير في واجهة المجاز المائية.