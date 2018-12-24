18.2 % نمو الرقم القياسي لأسعار المبيت بمنشآت أبوظبي الفندقية في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي بنسبة 18.2% خلال أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء الارتفاع بدعم من زيادة وتيرة الفاعليات والمؤتمرات التي شهدتها أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي وزيادة عدد السياح، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القطاع الفندقي بشكل عام.

وتُصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام من المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط بحسب التقارير العالمية المتخصصة نظراً لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في القطاع السياحي. وتعد المنشآت الفندقية العمود الفقري للقطاع، علماً بأن جودة وأسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية تعد من أهم عوامل الجذب السياحي.

وكانت الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفاعلية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة، وذلك طبقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال العام 2017 والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وحقق الرقم القياسي للفنادق ارتفاعاً بنسبة 22.5% خلال أكتوبر 2018 مقارنة مع سبتمبر، في حين ارتفع الرقم بالنسبة للشقق الفندقية بنسبة 3.9%. وفيما ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية على المستوى السنوي 40.8% في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، فقد انخفضت الإيرادات 10.4% عند مقارنة أكتوبر الماضي مع الشهر نفسه من العام الماضي.