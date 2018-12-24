غرفة الشارقة تختتم الدورات المعتمدة من المؤسسة الأوروبية للجودة

المصدر: الشارقة ـ البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة برنامج الدورات التدريبية المُعتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، التي نظّمتها أمانة جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي لعام 2018، وشارك فيها أكثر من 40 متدرباً من مختلف المؤسسات الحكومية.

وجاء تنظيم البرنامج اشتمل على 4 دورات تدريبية، قدّمها مدربون مواطنون مُعتمدون من المؤسسة الأوروبية للجودة.

وأكد محمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أهمية هذه الدورات المعتمدة من المؤسسة في نشر الوعي وتدريب المؤسسات والأفراد على معايير التميّز المؤسسي.

وقالت ندى الهاجري منسق عام الجائزة، إن البرنامج التدريبي ركّز على تعزيز قدرة المشاركين على تحديد أوجه التميّز وفرص التحسين في المؤسسات.