«لاين سايت» تطوّر مراكز بيانات في المنطقة بـ 250 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «لاين سايت» المتخصصة في مجال الاستشارات العالمية، أنها أنجزت عدة مشاريع تتعلق بمراكز البيانات في الإمارات والسعودية والبحرين بتكلفة بلغت 250 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تشهد مراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في الطلب، وفقاً لآخر الأبحاث التي أجرتها الشركة.

وجاء في بحث أصدرته «لاين سايت»، أن الثورة الرقمية تحفز زيادة معدل النمو السنوي المركب لقطاع مراكز البيانات على مستوى العالم بنسبة 11٪ بين عامي 2016 و2020، مع توقعات بزيادة الطلب على تخزين البيانات بنسبة 40٪ على أساس سنوي.

وقال كيران ماكورماك، المدير الإقليمي لشركة «لاين سايت» في منطقة الشرق الأوسط: ترتبط الزيادة في الطلب على مراكز البيانات، لاسيما بيانات «الهايبر سكيل» التي يمكنها معالجة البيانات على آلاف الخوادم في وقتٍ واحد، ارتباطاً مباشراً بالزيادة السنوية لحركة البيانات والتي تبلغ 28%. في الوقت الذي يشهد فيه العالم زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت، مع توقعات تفيد بوجود مليار مستخدم إضافي بحلول عام 2020.

واستثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية، نحو 26 مليار دولار في مراكز بيانات «الهايبر سكيل» عام 2015، بهدف كسب جميع الفرص المتاحة لبناء هذا القطاع. وفي منطقة الشرق الأوسط، نشهد بالفعل زيادة في الطلب من عدة شركات تتطلع إلى تطوير مراكز بيانات أكبر قادرة على مواجهة الطلب المتزايد في هذه المنطقة.

شهدت «لاين سايت» زيادة تراوحت ما بين 30 إلى 40٪ في عدد من عمليات تطوير مراكز البيانات لديها حول العالم في السنوات الثلاث الأخيرة. وحتى الآن، قدمت الشركة خبرتها لتطوير أكثر من 180 مشروعاً في جميع أنحاء العالم. وقال ماكورماك: منذ افتتاح مكتبنا الإقليمي في دبي عام 2008، أصبحت لدينا خبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع مراكز البيانات في الشرق الأوسط. ويتوزع نشاط «لاين سايت» على 20 مكتباً إقليمياً، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة. تعمل الشركة حالياً في 150 دولة حول العالم، وتزيد قيمة مشاريعها التي تركز على الأبحاث والتطوير على 10 مليارات دولار.