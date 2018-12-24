سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون في مجال الطيران مع المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

بحث أحمد المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك مع كارلوس ألفونسو موران وزير الاتصال والنقل، سبل الدفع بمشروع خط الطيران المباشر بالحرية الخامسة دبي - برشلونة – مكسيكو.

ووافق الجانب المكسيكي خلال اللقاء الذي عقد في مكتب سفير الدولة على تشغيل الخط المباشر بين البلدين لمدة 7 أيام، ضمن الخانات الزمنية المتاحة بعد عملية الصيانة والتحسين الفني، الذي تقوم به الحكومة للمطار الدولي في مكسيكو سيتي.

وأكد الوزير المكسيكي أن حكومة بلاده سعت بكل جدّيّة لإنجاح المشروع وتحرص على تعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين في شتى المجالات، موجهاً الشكر إلى سفير الدولة وطيران الإمارات على جهودهما المبذولة لتعزيز التعاون في هذا المجال.