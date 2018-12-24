الأسواق ترضخ لضغوط البيع مع استمرار شح السيولة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية في ختام تعاملات أمس إثر تعرضها لضغوط بيعية طالت غالبية الأسهم المتداولة لا سيما مع تضرر معنويات المستثمرين، بعد التراجعات الحادة في البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.24% إلى مستوى 2478.71 نقطة نتيجة الهبوط الجماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها العقارات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.8% إلى 4817.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 150.5 مليون درهم، منها 89.4 مليون درهم في دبي، و61.1 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 132.4 مليون سهم موزعة بواقع 112 مليون سهم في دبي، و20.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 2003 صفقات.

سوق دبي

جاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 3% بضغط هبوط سهم إعمار العقارية 3.8% وأرابتك 3.06% وداماك 4.52% وديار 1.47% وإعمار للتطوير 0.23% والاتحاد العقارية 5.04%، كما هبط قطاع البنوك 0.11% بعد انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.2% فيما استقر سهم الإمارات دبي الوطني.

وهبط أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 1.02% مع نزول سهم دبي للاستثمار 1.59% وشعاع كابيتال 0.13%، فيما ارتفع سوق دبي المالي 0.62%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.67% بعد انخفاض سهم العربية للطيران 1.84% والخليج للملاحة 5.41%.

وتصدر سهم سلامة للتأمين النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 22 مليون درهم، تلاه سهم جي أف أتش بتداولات بقيمة 18.7 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 17 مليون درهم. وكان سهم المصرف الخليجي التجاري الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.52%، فيما كان الرمز كوربوريشن الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.77% مع هبوط أبوظبي الأول 0.57% وأبوظبي التجاري 1.47%، كما انخفض قطاع العقار بنسبة 1.87% مع هبوط سهم 1.92% وإشراق 2.2%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.82% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.37% متأثراً بهبوط سهم طاقة 9.47% وأدنوك للتوزيع 0.43% في مقابل ارتفاع دانة غاز 0.58%.

وهيمن سهم اتصالات على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 14.15 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي التجاري بتداولات بقيمة 13.4 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي الأول بسيولة بقيمة 7.78 ملايين درهم.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 3.83 ملايين درهم، منها 1.53 مليون للأجانب، و2.3 مليون للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 3.83 ملايين درهم، موزعة بواقع 1.8 مليون للعرب، ومليوني درهم للخليجيين.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تزويد شركة الوساطة برقم حسابهم المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمهم إليه، والتوقيع على هذا البيان بما يفيد قبولهم بذلك.

افصاحات

ـــ اشترت شعاع كابيتال مليوني سهم بسعر 0.79 درهم للسهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 83.16 مليون سهم.

ـــ وافقت الجمعية العمومية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير على انتخاب ظافر الأحبابي، حمد النعيمي، علي بن حرمل الظاهري، أحمد راشد الظاهري، وعبد الله سعيد الغفلي، محمد المرتضى الدندشي، ناصر أمين السعيدي، أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخه.

ـــ انعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات الخميس الماضي وناقش بعض الأمور الداخلية للشركة.

ـــ أتمت الشركة الوطنية الدولية القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت الاستحواذ على 50% من صكوك الدين المملوكة لشركة لاجون سيتي صكوك المحدودة، بمبلغ 24.16 مليون دينار كويتي، من خلال إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، فيما تم الاستحواذ مقابل تقديم أصول عينية من «الوطنية الدولية»، تتمثل في أسهم غير مُدرجة مُصنفة ضمن استثمارات مُتاحة للبيع بقيمة 10.5 ملايين.

ـــ أضافت شركة الاتحاد العقارية بنداً إلى اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده الخميس المقبل، يتمثل في بحث مقترح شراء الشركة لأسهمها بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية إضافة إلى مناقشة الأعمال الروتينية للشركة.

ـــ اشترت شركة «إشراق العقارية» 200 ألف سهم من أسهمها في جلسة 20 ديسمبر الماضي بسعر 0.501 درهم ونفذت ذلك عبر الوسيط «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة إلى 220.7 مليون سهم.