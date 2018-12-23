وفد صيني يستكشف إمكانات الاستثمار في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حضر وفد مكون 16 رجل أعمال من كبار رجال الأعمال التنفيذيين الصينيين ورشة عمل بعنوان «بيئة الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة» لاكتشاف إمكانات الاستثمار في الدولة.

تشمل المجموعة الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ونواب الرؤساء وكبار المديرين من شركة الصين الحكومية المحدودة لهندسة الإنشاءات وهي شركة مقاولات دولية في الصين ومصنفة ضمن أفضل 225 شركة مقالات دولية، وتعمل هذه الشركة الكبرى المملوكة للدولة وتديرها الحكومة المركزية الصينية بنشاط في الأسواق المحلية والدولية ومجالات تخصصها في البناء والعقارات.

قامت الجامعة الكندية دبي بتسهيل ورشة العمل بالتعاون مع اورينتال وايز للاستشارات التعليمية وقدمتها كلية الإدارة التي يمثلها الدكتور مارك بولين عميد كلية الإدارة والدكتورة حنان مصطفى الأستاذة المساعدة وحكيم سالم من خريجي الجامعة.قبل انعقاد ورش العمل، أجرى رجال الأعمال التنفيذيون مقابلة مع كريم تشيلي رئيس ونائب المستشار بالجامعة الكندية دبي.

يركز هذا الحدث الذي جاء نتيجة للتعاون المستمر بين الجامعة الكندية دبي واورينتال وايز للاستشارات التعليمية على الخدمات الاستشارية التعليمية عالية المستوى التي تشمل تأسيس فروع الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية، وذلك عبر التبادل الثقافي العربي والصيني.

وبعد انتهاء الحدث صرح البروفيسور ديفيد سانت اندريو كالونج، عميد كلية علوم وفنون الاتصالات قائلاً إن ورشة العمل كانت فرصة رائعة للجامعة الكندية دبي لبناء روابط قوية مع إحدى كبرى شركات التشييد في الصين «يسعدنا نحن في الجامعة الكندية دبي التعاون مع اورينتال وايز ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في القريب العاجل».