«دامسكو» تؤكد روحِ التسامحِ والانفتاح الاقتصادي للإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد مهند فايز المصري رئيس مجلس إدارة «مجموعة دامسكو» عمق العلاقات العربية، التي تربط دولة الإمارات بأشقائها، مشيراً إلى أن المجموعة جاءت من أرض الشام وتوسعت في كنف دولة الخير وحكامها الكرام، وتؤكد مشاركتها أفراح شعب الإمارات واحتفالاته باليوم الوطني وبعام زايد الملهم للمجتمع بكل فئاته وأطيافه الثقافية، وكذلك، وفاء منها لإرث زايد الحضاري والمحافظة على المكتسبات في شتى المجالات، إلى جانب روح التسامح والانفتاح اللذين تتمتع بهما مجموعة دامسكو بتوظيفها كوادر من خلفيات ثقافية وعرقية مختلفة.

جاء ذلك خلال احتفالية «زايد التسامح والسلام»، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وخليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة «999» ورئيس التحرير العقيد عوض صالح سعيد وعدد من كبار الضباط والشخصيات والإعلاميين.