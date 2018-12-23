هيئة الأوراق تكرم 56 وسيطاً ومحللاً ببرنامج التأهيل المهني

المصدر: دبي- البيان

كرم مركز التدريب والاختبارات المهنية 56 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص المهني للعمل في أسواق الأوراق المالية بالدولة، والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.

ووزع د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بتوزيع شهادات اجتياز برنامج التأهيل المهني على 56 من خريجي الدفعة الجديدة من المركز أنجزوا متطلبات البرنامج، وذلك خلال حفل تكريم أقيم لهذا الغرض في مقر الهيئة بدبي.

شارك في حفل التكريم من أعضاء مجلس أمناء مركز التدريب محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بالهيئة، وعبد العزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمال الخضر نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي المالي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الأسواق المالية بالدولة وخارجها.

وقد وجه د. الزعابي في كلمة افتتاح الحفل التهنئة لمن أتموا البرنامج التأهيلي، كما حيا القائمين على المركز لما حققوه من نجاح هذا العام في إضافة باقة جديدة من فئات الخريجين ضمت ضباط الامتثال، ومسؤولي مكافحة غسل الأموال، ومسؤولي التقاص، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومدير الاستثمار ورؤساء الاستثمار، ومديري الترويج، كذلك وجه الشكر لإدارة معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة لتعاونهم المتواصل.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدعم القوي لمجلس إدارة الهيئة- برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس- لهذا البرنامج منذ انطلاقته الأولى، أنه بفضل القرارات المهمة التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة- على مدى السنوات الماضية- أصبح اجتياز البرنامج التأهيلي متطلباً لازماً لاعتماد ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول ومديري العمليات وكذلك المراقبين الداخليين وغيرهم. وعبر عن سعادته بانضمام الدفعة الجديدة من الذين اجتازوا البرنامج اليوم، ويناهز عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقته في أسواق الدولة 500خريج، ومشاركة 4 فئات تخصصية في برنامج التأهيل المهني للمرة الأولى 2018.

إنجاز

بلغ عدد الأشخاص الذين أنجزوا البرنامج العام الحالي 56 شخصاً ينتمون إلى 8 دول وموزعين كالتالي: 16 ممثلاً وسيطاً، 13 مدير تداول ومدير عمليات ومراقباً داخلياً (قبل صدور التعميم الخاص بتحديث برنامج الترخيص المهني في 31 يناير 2018)، 5 مديري تداول ومدير عمليات ومسؤول تقاص (بعــد صدور التعميم الخـاص بتحديث برنامج الترخيص المهني)، 9 محللين ماليين، 4 ضباط امتثال ومسؤولي مكافحة غسل الأموال ومراقبين داخليين، 6 مسؤولين لإدارة المخاطر، ومدير استثمار واحد، و2 مديري ترويج.