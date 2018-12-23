جمارك دبي تطلع المجلس الاستشاري على خطة 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن المؤشرات الاقتصادية والتجارية تبعث على التفاؤل للعام 2019 المقبل، بالرغم من التحديات العالمية والنزاعات التجارية، فأسعار النفط مرشحة للارتفاع، وسط توقعات بتحقيق اقتصاد الإمارات مؤشرات نمو تفوق 3%، كما شهدت أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة تزايداً كبيراً بلغ 118 مليون مسافر في 11 شهراً من 2018، وتم الإعلان عن أضخم ميزانية للإمارات بنحو 60 مليار درهم، كل هذه المؤشرات يدعمها وبقوة استقبال استضافة الحدث العالمي الأهم إكسبو 2020، مضيفاً إن جمارك دبي وكدائرة حكومية تسعى لدعم البنية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات متطورة وابتكارات ذكية تسهل الإجراءات على التجار والمتعاملين وتزيد العائد على أعمالهم، حيث تجاوزت تجارة دبي الخارجية 965 مليار درهم في 9 أشهر.

واستعرض مدير جمارك دبي خلال ترؤسه الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري في العام 2018، ملامح خطة الدائرة للعام المقبل، ومنها تعظيم الاستفادة من التجارة الإلكترونية بين الدول التي أصبحت حالياً جزءاً رئيسياً في التجارة العالمية، وتشهد تطوراً ملحوظاً وكذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجات غير مسبوقة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

حضر الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي لجمارك دبي عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وإدريس بهزاد مدير إدارة العملاء مقرر الاجتماع، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية. بمشاركة رؤساء مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.

الأحكام المسبقة

استعرض محمد راشد بن هاشم مدير أول إدارة الاحتياجات بإدارة تسليم المشاريع في جمارك دبي، مبادرة الأحكام المسبقة والتي تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية وتطبيق نظام الأحكام المسبقة في دول الخليج والربط مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتبادل المعلومات التي تختص بالأحكام المسبقة.

المستودعات الجمركية

وعرض أحمد مصلح رئيس شعبة المواد الممنوعة والمقيدة بإدارة التعريفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي، مبادرة المستودعات الجمركية والتي يتم توفيرها وترخيصها من قبل جمارك دبي للشركات، وتمكن هذه المبادرة المستوردين من تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى يتم توريد البضاعة من المستودعات مع إمكانية استيراد البضائع لمدة سنتين من دون دفع رسوم جمركية بالإضافة إلى إتاحة تمديد تخزين البضائع سنة إضافية.

حماية العلامات التجارية

وأكد مالك حنوف رئيس مجلس الإدارة لمجلس أصحاب العلامات التجارية أن الإمارات رائدة في حماية حقوق العلامات التجارية، مشيراً إلى أن الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لجمارك دبي يتيح الفرصة لتقديم مجلس أصحاب العلامات التجارية للمشورة والنصائح القانونية لكل الشركات العاملة في دبي والتي تمثلها مجموعات العمل. إلى ذلك تناول اللقاء مقترحات واستفسارات من مجموعات العمل والتجارة وتم مناقشتها والإجابة عنها خلال الاجتماع عبر مديري الإدارات المختلفة في جمارك دبي.