«روتانا» تضيف 300 غرفة فندقية إلى محفظتها في نيروبي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، اتفاقية لإدارة فندق وشقق فندقية من فئة الخمس نجوم مع شركة (Mullion Contractor Limited) لتضيف 300 غرفة فندقية إلى محفظتها في العاصمة الكينية، نيروبي.

وسيحتل المشروع، الذي من المقرر أن يتم افتتاحه في 2022، موقعاً مميزاً في «أبر هيل»، الحي التجاري الشهير في مدينة نيروبي. وستتم إدارة المشروع الجديد، والذي يتألف من 200 غرفة فندقية و100 شقة فندقية، تحت علامتي «فنادق ومنتجعات روتانا» و«أرجان للشقق الفندقية من روتانا».

وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا تعليقاً على هذه الاتفاقية: «يأتي الدخول إلى السوق الكينية مع فندق وشقق فندقية من فئة الخمس نجوم تماشياً مع رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز حضور روتانا في القارة الأفريقية، كما أنه يشكل إضافة حقيقية إلى محفظتنا الفندقية. ومما لا شك فيه أننا سنستمر في البحث عن فرص جديدة لتقديم تجربة ضيافة مميزة تحت علامة روتانا في القارة، التي تحظى بشعبية متزايدة بين مسافري الترفيه والأعمال على حد سواء. ونيابة عن روتانا، أود أن أعرب عن عميق امتناني لشركة (Mullion Contractors Limited) لوضع ثقتهم في قدراتنا لإدارة هذه الفنادق المرتقبة».

وقال سليم الزير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة روتانا: «مع توقعات النمو الاقتصادي الواعدة بنحو 6%، تبقى كينيا واحدة من أكثر الأسواق الأفريقية ازدهاراً، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الضيافة. كما أن التوقيع على اتفاقية الإدارة للفندقين الجديدين في نيروبي يشكل مرحلة بارزة في مسيرة روتانا».